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На заправках в Пермском крае вводят ограничения на бензин

Ситуация с ограничением продажи бензина добралась и до Пермского края. С ней уже столкнулись жители Москвы, Екатеринбурга и других российских городов. Теперь проблемы с топливом появились на заправках в регионе.

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По данным «Нового компаньона», на всех заправках сети «Нефтехимпром» ввели лимит: 40 литров любого топлива на одного клиента, максимум, который отпускают в канистру — 20 литров. В РБК-Пермь отметили, что на ряде заправок «Лукойла» запретили продажу бензина в тару — можно заливать только в бензобак. По данным 59.RU, на АЗС этой сети отменили также постоплату, как и на заправках «Экойл».

Средняя стоимость бензина за неделю выросла во многих регионах России. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель.

Информационный обзор редакции.

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