Принят региональный закон о локализации такси: он начнет действовать в Пермском крае с 1 марта

В Пермском крае принят региональный законопроект о такси. Речь о поправках, которые учитывали федеральные требования локализации. Они вступят в силу с 1 марта 2026 года.

FOTOSPLASH/Shutterstock

Теперь в региональном реестре такси смогут зарегистрироваться только автомобили отечественного производства — набравшие необходимое количество баллов по локализации или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Таким требованиям соответствуют 22 модели отечественных авто от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». После нововведений список дополнят марки Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области.

Самозанятые водители такси на иномарках смогут работать в Пермском крае. Но доля таких машин будет составлять 25% от общего числа в региональном реестре такси. Количество нелокализованных такси будут определять каждый год, исходя из общего количества автомобилей в реестре. Порядок включения иномарок в квоту установит министерство транспорта Пермского края.

