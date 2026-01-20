Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Больше половины такси в Пермском крае работают на авто российского производства

В Пермском крае готовятся внести изменения, которые касаются работы такси. С 1 марта 2026 года таксопарки должны перейти на отечественные автомобили. Депутаты заксобрания должны будут рассматривать соответствующий законопроект, согласно которому региональный закон о такси будет дополнен ссылками на федеральные нормы.

Freepik

Сейчас 54% такси в Пермском крае соответствуют условиям локализации — это 5,7 тыс. машин из 10,5 тыс., зарегистрированных в региональном реестре. По данным и.о. министра транспорта Пермского края, требованиям локализации соответствуют 22 модели авто от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». В перечень также намерены добавить Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области. После того, как перечень локализации дополнят, реестр такси Пермского края будет соответствовать нормам на 65%.

В пресс-службе заксобрания отметили, что все такси, которые сейчас состоят в реестре, смогут продолжить работу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: