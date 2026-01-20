Больше половины такси в Пермском крае работают на авто российского производства

Сейчас 54% такси в Пермском крае соответствуют условиям локализации — это 5,7 тыс. машин из 10,5 тыс., зарегистрированных в региональном реестре. По данным и.о. министра транспорта Пермского края, требованиям локализации соответствуют 22 модели авто от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». В перечень также намерены добавить Haval, BAIC и Kaiyi, которые производятся в Калининграде и Тульской области. После того, как перечень локализации дополнят, реестр такси Пермского края будет соответствовать нормам на 65%.

В пресс-службе заксобрания отметили, что все такси, которые сейчас состоят в реестре, смогут продолжить работу.