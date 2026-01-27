Пермская компания собирается производить электромобили, напоминающие «кибертраки»

Прототип нового электрокара сначала заметили во время перевозки на эвакуаторе, а позже у офиса разработчиков. Позже в телеграм-канале компании рассказали, что намерены производить высокотехнологичные электромобили под возрожденной маркой «Руссо-Балтъ». Ранее она работала во времена Российской империи, выпуская сначала железнодорожные вагоны, а после автомобили, используемые для армии и автоспорта.

Современные электромобили намерены создавать из листовой нержавеющей стали без штампов, мощностью 200 л.с. По данным портала news.drom.ru, сейчас идет процесс сертификации электромобиля. Отгрузку первых машин планируют на 2027 год.

Информационный обзор редакции.