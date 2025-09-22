За год выросла популярность китайского премиального бренда

В августе 2025 года в Пермском крае было поставлено на учет семь новых электрокаров, в то время как ровно год назад — только один. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, доля автомобилей Li Xiang на пермском авторынке занимает 0,3%.

По итогам августа 2025 года, в целом продажи новых автомобилей в Пермском крае сократились на 9,6%. На учет было поставлено 2398 транспортных средств.

Недавно мы делились статистикой за 2024 год: на 1000 машин в Пермском крае приходится 1,32 электрокара.

Информационный обзор редакции.