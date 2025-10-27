Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Поделиться:

УФНС назвало самые популярные и редкие автомобили пермяков

В Пермском крае зарегистрировано более 850 тысяч автомобилей, и в преддверии Дня автомобилиста региональное Управление ФНС поделилось статистическим портретом местного автовладельца. Данные были опубликованы в телеграм-канале главы ведомства Натальи Гуровой.

unsplash.com

Самыми популярными моделями среди пермяков остаются представители отечественного автопрома и бюджетные иномарки. В ТОП-3 вошли Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio.

Наряду с массовыми моделями, в Перми зарегистрированы и настоящие автомобильные эксклюзивы, среди которых Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus, Bentley Continental

Статистика УФНС также раскрыла любопытные детали о самих водителях. Средний возраст автовладельца в Пермском крае составляет 50 лет, а самому возрастному из них — 101 год.

В УФНС напомнили, что в 2025 году автовладельцам был начислен транспортный налог на общую сумму 2,9 млрд рублей. Крайний срок его уплаты — 1 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре на 10 рублей вырастет стоимость парковки: в тарифной зоне №101 она составит 30 рублей за час, в №103 — 40 рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: