В ноябре вырастет стоимость парковки в нескольких тарифных зонах

Плата за пользование парковками увеличится на 10 рублей: в тарифной зоне №101 она составит 30 рублей за час, в №103 — 40 рублей. В пресс-службе администрации Перми объяснили, что повышение стоимости позволит увеличить оборачиваемость парковочных мест в этих зонах и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города. Также с 10 ноября вырастет стоимость за пользование платными муниципальными плоскостными парковками. В тарифных зонах № 201, №202, №301 и №302 плата вырастет до 30 рублей.

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объяснили, что в сентябре провели мониторинг заполняемости парковочных мест, и он в этих зонах превышает 85%.