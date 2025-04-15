Статистика за 2024 год: на 1000 машин в Пермском крае приходится 1,32 электрокара

По итогам 2024 года в Пермском крае насчитывалось 1 737 зарегистрированных единиц электротранспорта — с таким показателем регион второй год подряд находится на седьмом месте. Из этого числа 1710 машин легковые машины и 16 автобусы. За год количество электротранспорта в Пермском крае выросло на 64 единицы. На 1000 машин в регионе приходится 1,32 электрокара.

Первое место по количеству электротранспорта традиционно у Москвы (17,4 тыс.) и области (4,2 тыс.), а также в лидерах Краснодарский край (4 тыс.) и Санкт-Петербург (3,1 тыс.). Свердловская область находится на 11-м месте по количеству электрокаров (1,3 тыс.).

«В Пермском крае рост числа электромобилей замедлился, но не остановился. С учетом роста числа гибридов, приведенные низкие цифры по динамике маскируют реальный интерес к электротранспорту в регионе. Это похоже на переход от начального «рывка» к стабильному развитию. Тем более, что регион активно поддерживает новые инициативы. За 2023-2024 года в крае было установлено 64 быстрых зарядных станции по федеральному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Перми у владельцев электромобилей появилось право на бесплатную парковку в течение двух часов. Все это закладывает закладывают основу для развития электротранспорта в регионе», — отметил директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.

Недавно мы рассказывали о том, что в марте 2025 года в Пермском крае на 47,6% сократились продажи новых автомобилей.

Информационный обзор редакции.