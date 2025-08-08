Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известно, сколько в Перми насчитывается зарядных станций для электрокаров

Стало известно, как много общедоступных зарядных станций для электрокаров появилось в России за год. Аналитики 2ГИС исследовали их прирост с августа 2024 года в городах-миллионниках.

За год количество зарядных станций для электромобилей в Перми выросло на 8%. По данным на август 2025 года, в городе их насчитывается 57. С этим показателем Пермь попала на 13-е место.

Лидером по развитию сети зарядных станций стала Москва, где за год их количество выросло на 64% (900 станций). Второе и третье места у Санкт-Петербурга (+36%) и Красноярска (+19%). Всего в России насчитывается порядка 6 тыс. зарядных станций для электрокаров — рост составил 40%.

Ранее мы делились статистикой по количеству электрокаров в Пермском крае: их 1,32 на 1000 машин.

Информационный обзор редакции.

