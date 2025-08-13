Аналитики выяснили, что самые опытные стоматологи России работают в Перми

Средний стаж пермских стоматологов составляет 25,9 года — и он самый высокий в России. Затем в списке иду Новокузнецк (25 лет), Кемерово (24,6 года), Ижевск (24,1), Ярославль и Волгоград (по 23,5 года).

В Москве средний стаж врачей-стоматологов — 17,4 года, а в Санкт-Петербурге — 19 лет. В ГК PROGRESS объясняют, что это может быть связано с тем, что в мегаполисах чаще работают молодые специалисты.

Недавно мы рассказывали о том, что частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ.

Информационный обзор редакции.