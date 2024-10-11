Частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ

Стоматология Guten Tag стала первой частной стоматологической клиникой в Перми, которая будет предоставлять студентам-стоматологам ПГМУ им. Вагнера клиническую базу для обучения. В четверг, 10 октября, генеральный директор сети Guten Tag Дмитрий Карпинский подписал соответствующее соглашение с представителем медакадемии, завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. Вагнера Наталией Асташиной. На церемонии присутствовали замминистра краевого министерства здравоохранения Евгений Рожнев, а также представители стоматологического сообщества и СМИ.

ПГМУ и кафедра ортопедической стоматологии, в частности, тесно сотрудничают с практическим здравоохранением. Как правило, это государственные клиники, но несколько лет назад медакадемия начала взаимодействовать с частными учреждениями, в числе первых была клиника Guten Tag.

«Это сотрудничество, проверенное временем. Например, совместно с Guten Tag готовили к международным и всероссийским олимпиадам и конкурсам студентов, которым удавалось занимать ведущие места, — рассказала Наталия Асташина. — Подписание договора — следующий шаг, которым клиника Guten Tag подает пример всему профессиональному сообществу. У кафедры есть необходимое оснащение для качественного обучения. Но стоматология — одно из самых материалоемких и технологически передовых направлений, поэтому университету сложно охватить все и разместить на одной площадке».