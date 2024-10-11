Частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ

Стоматология Guten Tag стала первой частной стоматологической клиникой в Перми, которая будет предоставлять студентам-стоматологам ПГМУ им. Вагнера клиническую базу для обучения. В четверг, 10 октября, генеральный директор сети Guten Tag Дмитрий Карпинский подписал соответствующее соглашение с представителем медакадемии, завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. Вагнера Наталией Асташиной. На церемонии присутствовали замминистра краевого министерства здравоохранения Евгений Рожнев, а также представители стоматологического сообщества и СМИ.
ПГМУ и кафедра ортопедической стоматологии, в частности, тесно сотрудничают с практическим здравоохранением. Как правило, это государственные клиники, но несколько лет назад медакадемия начала взаимодействовать с частными учреждениями, в числе первых была клиника Guten Tag.
«Это сотрудничество, проверенное временем. Например, совместно с Guten Tag готовили к международным и всероссийским олимпиадам и конкурсам студентов, которым удавалось занимать ведущие места, — рассказала Наталия Асташина. — Подписание договора — следующий шаг, которым клиника Guten Tag подает пример всему профессиональному сообществу. У кафедры есть необходимое оснащение для качественного обучения. Но стоматология — одно из самых материалоемких и технологически передовых направлений, поэтому университету сложно охватить все и разместить на одной площадке».
Благодаря подписанному документу студенты-стоматологи будут учиться правильно лечить пациентов, пользуясь всеми современными технологиями на площадке Guten Tag. А также они смогут перенять принципы клиенториентированного подхода, и научиться взаимодействию с пациентов на основе сочувствия и эмпатии, что является одной из ценностей клиники
«Опыт, накопленный за 18 лет своей работы, мы не имеем права не передать молодым специалистам. Студенты, которые выходят из медицинского учреждения, должны с первого дня встать к установке и начать полноценно работать врачами. Поэтому я считаю: важно во время обучения создавать для них условия практики в современных частных клиниках с передовыми технологиями и инновационным оборудованием. Это позволят студентам-стоматологам стать успешными в своей профессии с самого начала работы», — объяснил генеральный директор сети Guten Tag Дмитрий Карпинский.
Студентов-стоматологов также планируют допускать в отделение наркоза, которое недавно открылось в клинике. Им покажут, как проводить операции, в том числе ортопедические, с помощью наркозно-дыхательного комплекса экспертного класса (он позволяет мониторить состояние пациента по многим показателям). Благодаря клинической базе Guten Tag смогут обучаться около 50 студентов в группах по 6-8 человек.
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Информационный обзор редакции.
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