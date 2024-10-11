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Стоматология

Частная стоматологическая клиника впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Стоматология Guten Tag стала первой частной стоматологической клиникой в Перми, которая будет предоставлять студентам-стоматологам ПГМУ им. Вагнера клиническую базу для обучения. В четверг, 10 октября, генеральный директор сети Guten Tag Дмитрий Карпинский подписал соответствующее соглашение с представителем медакадемии, завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. Вагнера Наталией Асташиной. На церемонии присутствовали замминистра краевого министерства здравоохранения Евгений Рожнев, а также представители стоматологического сообщества и СМИ.

ПГМУ и кафедра ортопедической стоматологии, в частности, тесно сотрудничают с практическим здравоохранением. Как правило, это государственные клиники, но несколько лет назад медакадемия начала взаимодействовать с частными учреждениями, в числе первых была клиника Guten Tag.

«Это сотрудничество, проверенное временем. Например, совместно с Guten Tag готовили к международным и всероссийским олимпиадам и конкурсам студентов, которым удавалось занимать ведущие места, — рассказала Наталия Асташина. — Подписание договора — следующий шаг, которым клиника Guten Tag подает пример всему профессиональному сообществу. У кафедры есть необходимое оснащение для качественного обучения. Но стоматология — одно из самых материалоемких и технологически передовых направлений, поэтому университету сложно охватить все и разместить на одной площадке».

Генеральный директор сети клиник немецкой стоматологии Guten Tag Дмитрий Карпинский и завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. Вагнера Наталия
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Генеральный директор сети клиник немецкой стоматологии Guten Tag Дмитрий Карпинский и завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. Вагнера Наталия Асташина на подписании соглашения

На церемонии подписания клиника Guten Tag подарила сертификат благотворительному фонду «Я помогаю детям»
Тимур Бритнев

На церемонии подписания клиника Guten Tag подарила сертификат благотворительному фонду «Я помогаю детям»

Благодаря подписанному документу студенты-стоматологи будут учиться правильно лечить пациентов, пользуясь всеми современными технологиями на площадке Guten Tag. А также они смогут перенять принципы клиенториентированного подхода, и научиться взаимодействию с пациентов на основе сочувствия и эмпатии, что является одной из ценностей клиники

«Опыт, накопленный за 18 лет своей работы, мы не имеем права не передать молодым специалистам. Студенты, которые выходят из медицинского учреждения, должны с первого дня встать к установке и начать полноценно работать врачами. Поэтому я считаю: важно во время обучения создавать для них условия практики в современных частных клиниках с передовыми технологиями и инновационным оборудованием. Это позволят студентам-стоматологам стать успешными в своей профессии с самого начала работы», — объяснил генеральный директор сети Guten Tag Дмитрий Карпинский.

Студентов-стоматологов также планируют допускать в отделение наркоза, которое недавно открылось в клинике. Им покажут, как проводить операции, в том числе ортопедические, с помощью наркозно-дыхательного комплекса экспертного класса (он позволяет мониторить состояние пациента по многим показателям). Благодаря клинической базе Guten Tag смогут обучаться около 50 студентов в группах по 6-8 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что в России зарегистрировали первую ИИ-технологию в стоматологии.

Информационный обзор редакции.

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