Здравоохранение

Сервис для привлечения медицинских туризмов появился в Пермском крае

В Пермском крае собираются развивать медицинский туризм. По словам руководителя рабочей группы Екатерины Айрих, это направление включено в региональную программу экспорта до 2035 года.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Один из способов развития медицинского туризма — запуск регионального агрегатора MEDPERM. Его представили на форуме «Дни пермского бизнеса». С помощью интернет-ресурса пациенты из других городов и стран смогут подобрать клинику и специалиста, заказать билеты, найти отель рядом с клиникой и ресторан с учетом диетических рекомендаций.

По данным создателей агрегатора, стоимость лечение в пермских клиниках при сопоставимом оборудовании и качестве на 30-50% ниже, чем в столичных медцентрах. Сейчас сервис наполняется, в нем уже есть: Федеральный центр сердечно-сосудистых заболеваний, стоматология «Гутен таг», многопрофильный «Эксперт», Пермский краевой онкоцентр, Городская клиническая больница №4, «Альфа-центр здоровья».

Информационный обзор редакции.

