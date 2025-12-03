В минздраве рассказали, что заболеваемость ВИЧ снизилась за год

С января по ноябрь 2025 года в Пермском крае заболеваемость ВИЧ снизилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Смертность тоже сократилась — на 10,3%.
Среди подтвержденных новых случаев больше половины — мужчины (52,3%). Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, преобладающий путь заражения — через половые контакты (в 87% случаев). В минздраве отметили, что заболеваемость ВИЧ в Пермском крае снижается с 2018 года, но обстановка продолжает оставаться напряженной.
Ранее мы публиковали исследование проекта «Если быть точным»: Пермский край попал в число регионов, где проблема с ВИЧ выражена сильнее всего.
