В минздраве рассказали, что заболеваемость ВИЧ снизилась за год

Среди подтвержденных новых случаев больше половины — мужчины (52,3%). Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, преобладающий путь заражения — через половые контакты (в 87% случаев). В минздраве отметили, что заболеваемость ВИЧ в Пермском крае снижается с 2018 года, но обстановка продолжает оставаться напряженной.

Ранее мы публиковали исследование проекта «Если быть точным»: Пермский край попал в число регионов, где проблема с ВИЧ выражена сильнее всего.

Информационный обзор редакции.