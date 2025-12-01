Пермский край попал в число регионов, где уровень заболеваемости ВИЧ выше, чем в среднем по России

Уровень заболеваемости в Пермском крае — 62% — превышает среднероссийский, который равен 33 на 100 тыс. населения. Подобная ситуация еще в 33 регионах РФ, среди них: Чукотский АО, Иркутская, Кемеровская и Самарская области, Алтайский край. Причем заболеваемость среди сельского населения выше, чем среди городского — в Пермском крае 82 на 100 тыс. при среднероссийском уровне 31,4 на 100 тыс.

По данным 2024 года, в Пермском крае было 17,6 новых случаев на 100 тыс. человек и 1% беременных с ВИЧ. По данным составителей рейтинга, в 14 регионах показатель выявляемости ВИЧ среди беременных превышает 1%, самый высокий — в Кемеровской области (2,3%).

