Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла больше чем на четверть

В Пермском крае за неделю выросла заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 11,6 тыс. случаев, но эпидемический порог не превышен.

Freepik

С 10 по 16 ноября количество заболевших выросло на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лабораторный мониторинг среди больных с симптомами ОРВИ показал, что в Пермском крае циркулируют в основном возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. Из-за заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 26 групп в 24 детских садах и 16 классов в 7 школах.

Продолжается вакцинация против гриппа: по последним данным, привито больше 50% населения, около 1,2 млн человек, среди них 401 тыс. детей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: