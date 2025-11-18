Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла больше чем на четверть

С 10 по 16 ноября количество заболевших выросло на 27,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лабораторный мониторинг среди больных с симптомами ОРВИ показал, что в Пермском крае циркулируют в основном возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. Из-за заболеваемости ОРВИ на карантин отправили 26 групп в 24 детских садах и 16 классов в 7 школах.

Продолжается вакцинация против гриппа: по последним данным, привито больше 50% населения, около 1,2 млн человек, среди них 401 тыс. детей.