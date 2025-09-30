В автобусе на Центральном рынке будет работать пункт мобильной вакцинации

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что пункт мобильной вакцинации на Центральном рынке будет работать в течение нескольких дней. 1 октября он разместится в автобусе у первого административного корпуса, в остальные — внутри четырехэтажного оранжевого здания.

В октябре продолжать работать пункты мобильной вакцинации в ТЦ «Знание» и в парке им. Горького. Там также будут ставить прививки от гриппа.

Информационный обзор редакции.