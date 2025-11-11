Вирусы гриппа начали циркулировать в Пермском крае

Чаще всего заболевания в эпидемическом сезоне будут вызваны штаммом А H3N2 (гонконгский штамм), он включен в состав вакцины, используемой в 2025 году, а также H1N1 (свиным гриппом) и гриппом группы B.

Пока общий уровень заболеваемости ОРВИ ниже, чем был в прошлом году. Сезонный рост начнется в ближайшее время, а пик, по прогнозам эпидемиологов, придется на февраль.