Здравоохранение

Вирусы гриппа начали циркулировать в Пермском крае

В Пермском крае начали циркулировать вирусы гриппа. Медики регистрируют первые единичные случая заболевания, рассказала замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт в эфире Радио «КП».

Чаще всего заболевания в эпидемическом сезоне будут вызваны штаммом А H3N2 (гонконгский штамм), он включен в состав вакцины, используемой в 2025 году, а также H1N1 (свиным гриппом) и гриппом группы B.

Пока общий уровень заболеваемости ОРВИ ниже, чем был в прошлом году. Сезонный рост начнется в ближайшее время, а пик, по прогнозам эпидемиологов, придется на февраль.

