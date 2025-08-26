Пермяков предупредили о циркуляции двух штаммах гриппа в сезоне

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, у большинства еще не выработался иммунитет к этому вирусу. Со штаммом вируса гриппа А (H3N2) россияне встречаются впервые, но он не новый — впервые его обнаружили в 1968 году.

Также в сезоне будет циркулировать свиной грипп (H1N1), сообщает aif.ru со ссылкой на Михаила Лебелева. Вирусолог назвал этот штамм менее агрессивным, но его сочетание с H3N2 создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

У гонконгского и свиного гриппа схожие симптомы: они начинаются резко, с высокой температуры, боли в мышцах, интоксикации, а проявления со стороны дыхательных путей как правило выражены умеренно.