Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Пермяков предупредили о циркуляции двух штаммах гриппа в сезоне

В сезоне 2025/26 будет циркулировать относительно новая разновидность гонконгского гриппа штамма A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). Он распространится по всей России, в том числе в Пермском крае.

Freepik

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, у большинства еще не выработался иммунитет к этому вирусу. Со штаммом вируса гриппа А (H3N2) россияне встречаются впервые, но он не новый — впервые его обнаружили в 1968 году.

Также в сезоне будет циркулировать свиной грипп (H1N1), сообщает aif.ru со ссылкой на Михаила Лебелева. Вирусолог назвал этот штамм менее агрессивным, но его сочетание с H3N2 создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

У гонконгского и свиного гриппа схожие симптомы: они начинаются резко, с высокой температуры, боли в мышцах, интоксикации, а проявления со стороны дыхательных путей как правило выражены умеренно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: