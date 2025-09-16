Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть

За вторую неделю сентября 2025 года заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла больше чем на четверть — на 26,7%. По данным на 15 сентября, зафиксировано 11,8 тыс. случаев.

Freepik

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что эпидемиологический порог не превышен и вирусов гриппа нет. По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Недавно мы рассказывали, что в Пермском крае стартовала прививочная кампания от гриппа. На данный момент вакцинировались 202,8 тыс. человек (или 8,2% населения).

