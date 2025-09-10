Начали работать первые мобильные пункты вакцинации: один из них будет в парке Горького

Также начинают открываться мобильные пункты вакцинации. С 10 по 13 сентября прививки от гриппа будут делать в ТЦ «Знание» и в парке им. Горького.

На данный момент в Пермский край поступило более 405 тыс. доз вакцин от гриппа. До конца года их число вырастет до 743 тыс. Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году собираются привить 1 млн 357 тыс. человек.