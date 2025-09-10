Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Начали работать первые мобильные пункты вакцинации: один из них будет в парке Горького

В Пермском крае стартовала прививочная кампания от гриппа и пневмококка. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что вакцина от гриппа доступна во всех поликлиниках, также работают более 600 бригад, проводящих иммунизацию детей и взрослых.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Также начинают открываться мобильные пункты вакцинации. С 10 по 13 сентября прививки от гриппа будут делать в ТЦ «Знание» и в парке им. Горького.

На данный момент в Пермский край поступило более 405 тыс. доз вакцин от гриппа. До конца года их число вырастет до 743 тыс. Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году собираются привить 1 млн 357 тыс. человек.

