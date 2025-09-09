В Пермском крае начал циркулировать новый штамм коронавируса «стратус»

В основном осенью в Пермском крае циркулируют вирусы негриппозный этиологии, в частности, риновирусная инфекция, а также штаммы коронавируса «омикрон» и его новая вариация — «стратус». Каждый месяц в регионе около 300-400 случаев заболевания коронавирусом, около трети из них — штамм «стратус».В Роспотребнадзоре говорят, что они не вызывают тяжелого течения, в частности, благодаря вакцинации от ковида в прошлые годы и созданию иммунной прослойки.

Вирус гриппа пока не циркулируют. По словам главного эпидемиолога Пермского края, профессора Ирины Фельдблюм, как правило, подъем заболеваемости приходится на ноябрь, поэтому вакцинироваться нужно в сентябре-октябре. Прививочная кампания от гриппа уже началась. В 2025 году собираются привить 1 млн 357 тыс. человек, в том числе 403,6 тыс. детей и почти 4 тыс. беременных женщин.