Исследование: 59 процентов пермяков сталкиваются с проблемами с глазами на работе

Чаще всего на проблемы со зрением жалуются те, чья деятельность связана с постоянной работой за компьютером (в 33%). Главными причинами ухудшения зрения большинство опрошенных считает длительную работу за экраном (68%) и недостаточное количество отдыха для глаз (59%) в течение рабочего дня. В трети случаев специалисты жалуются на плохое освещение рабочего места.

Почти половина участников опроса в Перми отметила, что из-за плохого зрения или усталости глаз рабочие показатели ухудшаются, а эффективность труда снижается. Больше 50% ответили, что из-за постоянной нагрузки на глаза испытывают стресс, раздражение, снижение настроения и усталость из-за постоянной нагрузки на глаза. 73% опрошенных самостоятельно предпринимают шаги для профилактики ухудшения состояния глаз. Самыми популярными мерами называют — очки или контактные линзы, капли для увлажнения глаз, перерывы в работе.

«Выявляемость снижения остроты зрения и других офтальмологических проблем у молодого населения в последние годы неуклонно растет. Медицинское сообщество связывает это с такими факторами, как наследственная предрасположенность, повсеместное использованием цифровых устройств и несоблюдение режима зрительной нагрузки. Согласно данным нашего внутреннего мониторинга, в прошлом году число молодых пациентов с диагнозом миопия (близорукость) выросло на 11% к предыдущему году. Чаще всего это пациенты в возрасте 26-35 лет – активные, трудоспособные люди, стремящиеся к самореализации в работе, увлечениях и личной жизни. Результаты нашего исследования, проведенного совместно с hh.ru, подтверждают тенденцию: проблемы со зрением у работающего населения действительно встречаются все чаще и требуют как внимательного отношения к своему здоровью со стороны самих работников, так и доступности современных эффективных решений, предлагаемых в том числе работодателями», — комментирует Александра Опарина, медицинский директор группы компаний 3Z.

