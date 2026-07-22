Мультибрендовый универмаг «Стокманн» может уйти из Перми

Проект «Стокманн», представляющий вещи более 700 брендов: от Tommy Hilfiger до Furla, планирует закрыть единственный магазин в Перми весной 2027 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.
Мультибрендовый универмаг открылся в ТРЦ «Планета» в 2023 году, заняв торговую площадь шведского H&M.
По словам источника московского издания, сейчас у компании 28 магазинов, в планах сократить 18 процентов. Ранее «Стокманн» уже закрыл магазин в Новосибирске, который также был открыт в 2023 году. В течение года компания может закрыть пять универмагов. При этом открытие новых точек в перспективе не планируется.
Ранее мы сообщали об еще одном закрытии — в ТЦ «Imall Эспланада» закрылся единственный магазин Rendez-Vous в Перми.
Информационный обзор редакции.
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