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Мультибрендовый универмаг «Стокманн» может уйти из Перми

Проект «Стокманн», представляющий вещи более 700 брендов: от Tommy Hilfiger до Furla, планирует закрыть единственный магазин в Перми весной 2027 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.

unsplash

Мультибрендовый универмаг открылся в ТРЦ «Планета» в 2023 году, заняв торговую площадь шведского H&M.

По словам источника московского издания, сейчас у компании 28 магазинов, в планах сократить 18 процентов. Ранее «Стокманн» уже закрыл магазин в Новосибирске, который также был открыт в 2023 году. В течение года компания может закрыть пять универмагов. При этом открытие новых точек в перспективе не планируется.

Ранее мы сообщали об еще одном закрытии — в ТЦ «Imall Эспланада» закрылся единственный магазин Rendez-Vous в Перми.

Информационный обзор редакции.

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