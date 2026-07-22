Мультибрендовый универмаг «Стокманн» может уйти из Перми

Мультибрендовый универмаг открылся в ТРЦ «Планета» в 2023 году, заняв торговую площадь шведского H&M.

По словам источника московского издания, сейчас у компании 28 магазинов, в планах сократить 18 процентов. Ранее «Стокманн» уже закрыл магазин в Новосибирске, который также был открыт в 2023 году. В течение года компания может закрыть пять универмагов. При этом открытие новых точек в перспективе не планируется.

Ранее мы сообщали об еще одном закрытии — в ТЦ «Imall Эспланада» закрылся единственный магазин Rendez-Vous в Перми.

Информационный обзор редакции.