Единственный магазин Rendez-Vous в Перми закрывается

Из Перми уходит сеть магазинов обуви и одежды Rendez-Vous. Единственная точка федерального бренда в городе представлена в ТРЦ «Imall Эспланада»: 23 июня станет последним днем ее работы.
По данным издания «Коммерсант-Прикамье», Rendez-Vous закроется не только в Перми. Сеть намерена оптимизировать локации в разных городах России в рамках обновления, делая акцент на развитии ключевых магазинов другого формата с увеличенными площадями. В Перми в ближайшее время не планируют открывать новые точки.
Федеральные сети сокращают свое присутствие в регионах: так 18 июня закрылся последний магазин сети «Оптима» в городе, в мае — «Подружка» на Комсомольском проспекте, а в марте — «Лэтуаль» в ЦУМе.
Информационный обзор редакции.
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