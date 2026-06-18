Единственный магазин Rendez-Vous в Перми закрывается

По данным издания «Коммерсант-Прикамье», Rendez-Vous закроется не только в Перми. Сеть намерена оптимизировать локации в разных городах России в рамках обновления, делая акцент на развитии ключевых магазинов другого формата с увеличенными площадями. В Перми в ближайшее время не планируют открывать новые точки.

Федеральные сети сокращают свое присутствие в регионах: так 18 июня закрылся последний магазин сети «Оптима» в городе, в мае — «Подружка» на Комсомольском проспекте, а в марте — «Лэтуаль» в ЦУМе.

Информационный обзор редакции.