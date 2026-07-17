На полках пермского ТЦ школьная одежда появилась раньше срока

Администрация ТРК «Семья» рассказала, что на площадях торгового комплекса уже представлена школьная одежда. Коллекции для учебы поступили в продажу в первой половине июля, что на две-три недели раньше привычного срока.
Новые сроки поступления школьных коллекций руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова связывает с изменением поведения потребителей.
«В последние годы родители начинают покупать вещи для школы заранее, а не в последние недели августа. Это позволяет обдумать покупки, снизить нагрузку на семейный бюджет, выбрать лучшие варианты», — резюмировала она.
Ранее мы сообщали, что в Перми открылся большой отдел премиального бренда 12 Storeez, включающий четыре зала.
Информационный обзор редакции.
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