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На полках пермского ТЦ школьная одежда появилась раньше срока

Администрация ТРК «Семья» рассказала, что на площадях торгового комплекса уже представлена школьная одежда. Коллекции для учебы поступили в продажу в первой половине июля, что на две-три недели раньше привычного срока.

Shutterstock

Новые сроки поступления школьных коллекций руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова связывает с изменением поведения потребителей.

«В последние годы родители начинают покупать вещи для школы заранее, а не в последние недели августа. Это позволяет обдумать покупки, снизить нагрузку на семейный бюджет, выбрать лучшие варианты», — резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что в Перми открылся большой отдел премиального бренда 12 Storeez, включающий четыре зала.

Информационный обзор редакции. 

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