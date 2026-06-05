Магазин бренда 12 storeez закрылся

В социальных сетях 12 storeez рассказали, что последним днем работы магазина в «Планете» стало 31 мая. Теперь в Перми остался один магазин — тот, который открылся в начале июня в ТРЦ «Imall Эспланада». В новом пространстве четыре зала: два женских и один мужской, а также обувь и аксессуары в отдельной комнате. Дизайном проекта команда 12 storeez занималась вместе с архитектором Полиной Дицман, которая работала над флагманами бренда в Москве и Санкт-Петербурге.

Недавно мы рассказывали о том, что за пять лет число магазинов одежды в пермских торговых центрах сократилось на 6,4%.

Информационный обзор редакции.