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Магазин бренда 12 storeez закрылся

В Перми закрылся один из магазинов сети 12 storeez. Речь о том, что находится в ТРЦ «Планета»: на сайте молла бренд исчез из списка представленных. Это был первый магазин, открытый в городе.

12 storeez в ТРЦ «iMall Эспланада»
12 storeez/ВКонтакте

12 storeez в ТРЦ «iMall Эспланада»

В социальных сетях 12 storeez рассказали, что последним днем работы магазина в «Планете» стало 31 мая. Теперь в Перми остался один магазин — тот, который открылся в начале июня в ТРЦ «Imall Эспланада». В новом пространстве четыре зала: два женских и один мужской, а также обувь и аксессуары в отдельной комнате. Дизайном проекта команда 12 storeez занималась вместе с архитектором Полиной Дицман, которая работала над флагманами бренда в Москве и Санкт-Петербурге. 

Недавно мы рассказывали о том, что за пять лет число магазинов одежды в пермских торговых центрах сократилось на 6,4%.

Информационный обзор редакции.

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