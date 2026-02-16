Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Количество магазинов с одеждой в Перми сократилось на 6 процентов

За пять лет число магазинов одежды в пермских торговых центрах сократилось на 6,4%. Это не самый большой показатель среди городов-миллионников — лидером по закрытиям стал Нижний Новгород с 23,3%.

Freepik

По данным исследования 2ГИС, за пять лет в России в среднем число магазинов с одеждой снизилось на 2,2%. В двух городах — Москве и Краснодаре — оно, напротив, выросло (в пределах 10-15%).

На январь 2026 года в Перми действовало около 1,3 тыс. магазинов женской, детской и мужской одежды. Больше всего их работало в Москве (10,5 тыс.), Санкт-Петербурге (5,2 тыс.), Екатеринбурге и Новосибирске (1,9 тыс.).

