Вещи

«В каждом стежке — память»: в торговом центре открылась выставка с костюмами на стыке народного искусства и моды

В ТРЦ «Планета» открылась выставка «Традиция»: она посвящена году коми-пермяцкого языка. В экспозиции представлена авторская коллекция костюмов, созданных на стыке народного искусства и моды.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В коллекции шести образов — рубахи, юбки, топы и корсеты изо льна и хлопка — каждый из них сочетает традиционные орнаменты и современный крой, отражая идею преемственности и уважения к корням.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что костюмы создала этновокалистка и руководитель творческого объединения JULIM Дарья Калина. «Коллекция "Традиция" — это мой поиск живого дыхания в старинных узорах и тканях, которые хранили тепло рук наших бабушек. В каждом стежке — память, в каждом орнаменте — смысл, который мы бережно вплетаем в современность. Коми-пермяцкая культура для меня — не музейный экспонат, а живая материя, которая вдохновляет, соединяет поколения и помогает нам понять, что традиция — это не о прошлом, а о настоящем, которое мы создаем», — рассказывает Дарья.

Недавно мы публиковали большую подборку, посвященную году коми-пермяцкого языка в Перми.

