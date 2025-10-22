«В каждом стежке — память»: в торговом центре открылась выставка с костюмами на стыке народного искусства и моды

В коллекции шести образов — рубахи, юбки, топы и корсеты изо льна и хлопка — каждый из них сочетает традиционные орнаменты и современный крой, отражая идею преемственности и уважения к корням.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что костюмы создала этновокалистка и руководитель творческого объединения JULIM Дарья Калина. «Коллекция "Традиция" — это мой поиск живого дыхания в старинных узорах и тканях, которые хранили тепло рук наших бабушек. В каждом стежке — память, в каждом орнаменте — смысл, который мы бережно вплетаем в современность. Коми-пермяцкая культура для меня — не музейный экспонат, а живая материя, которая вдохновляет, соединяет поколения и помогает нам понять, что традиция — это не о прошлом, а о настоящем, которое мы создаем», — рассказывает Дарья.

