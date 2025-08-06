Известно, когда планируют открыть MAAG

Планируется, что магазин MAAG в ТРЦ «Планета» откроется 7 августа. «Будут представлены мужская, женская и детская коллекции», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе торгового центра.

Недавно мы публиковали интервью с победителем премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 в номинации «Мода» Александром Баканиным — он создатель бренда с федеральным охватом all.

Информационный обзор редакции.