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Магазин MAAG планируют закрыть на реконструкцию

Магазин бренда MAAG в ТРЦ «Планета» планируют временно закрыть. Причина — проведение реконструкции. 

MAAG

Работы займут несколько месяцев. Планируется, что к осеннему сезону магазин MAAG в Перми вновь откроет свои двери в обновленном имидже. «Покупателям будут доступны коллекции всех отделов MAAG — женского, мужского и детского», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители MAAG. 

Недавно мы рассказывали о том, что в «Семье» собираются открыть магазин старейшего джинсового бренда.

Информационный обзор редакции.

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