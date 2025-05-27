Магазин MAAG планируют закрыть на реконструкцию

Работы займут несколько месяцев. Планируется, что к осеннему сезону магазин MAAG в Перми вновь откроет свои двери в обновленном имидже. «Покупателям будут доступны коллекции всех отделов MAAG — женского, мужского и детского», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители MAAG.

Недавно мы рассказывали о том, что в «Семье» собираются открыть магазин старейшего джинсового бренда.

Информационный обзор редакции.