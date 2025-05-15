На площадях MAAG в Перми планируют открыть флагманский магазин другого бренда

Известно, что магазин Lime намерены разместить на площадях MAAG (бывшая Zara). «MAAG сокращает площадь магазина в ТРЦ "Планета". На отчуждаемой площади до конца года разместится большой флагманский магазин LIME», — рассказали редакции портала «Прм.Собака.ru» в пресс-службе «Планеты».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылся единственный магазин Vitо Ponti, а также планирует прекратить работу чарити-шоп «Тепло».

Информационный обзор редакции.