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На площадях MAAG в Перми планируют открыть флагманский магазин другого бренда

В Перми планируют открыть большой флагманский магазин Lime. Известно, что он будет работать в ТРЦ «Планета». 

LIMÉ/ВКонтакте

Известно, что магазин Lime намерены разместить на площадях MAAG (бывшая Zara). «MAAG сокращает площадь магазина в ТРЦ "Планета". На отчуждаемой площади до конца года разместится большой флагманский магазин LIME», — рассказали редакции портала «Прм.Собака.ru» в пресс-службе «Планеты».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылся единственный магазин Vitо Ponti, а также планирует прекратить работу чарити-шоп «Тепло».

Информационный обзор редакции.

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