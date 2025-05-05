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В Перми закрылся единственный магазин Vitо Ponti

В ТЦ «Столица» недавно закрылся магазин шуб и дубленок Vitо Ponti. Он проработал на этом месте около 20 лет и был единственным филиалом в Перми.

Freepik

По данным «Коммерсанта», магазин Vitо Ponti в Перми занимал около 600 м2 торговой площади. Что сейчас будет работать на его месте, владельцы торговых площадей не уточняют. Ранее в «Столице» закрыли магазины Terranova и «Аметист».

Недавно мы рассказывали о том, что владельцы магазинов «Лухта», «Спортмода» и Dress code объявили о закрытии.

Информационный обзор редакции.

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