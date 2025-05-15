Чарити-магазин «Тепло» закрывается

Создательница чарити-магазина «Тепло» Анна Зуева объявила о решении закрыть проект. Он работал в формате second hand, доход от продажи взрослой одежды, обуви и аксессуаров отправлялся на помощь семьям с детьми в беде.
Анна Зуева призналась, что это решение далось ей тяжело, и на протяжении несколько месяцев она искала партнера и пробовала разные форматы работы.
«Основная причина в том, что я физически не справляюсь с управлением "Территории семьи" и "Теплом" одновременно. Я искала партнера несколько месяцев, пробовала разные форматы, но нужный человек так и не нашелся. С одной стороны, мне чертовски жаль, с другой — я чувствую, что это правильное решение. В "Территории семьи" накопились вопросы, которые требуют моего внимания. Работать на износ больше не могу», — поделилась руководитель «Тепла» в социальных сетях.
Планируется, что благотворительный магазин «Тепло» проработает в ТЦ «Планета» до 19 мая.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылись магазины Svobodno и Vitо Ponti.
Информационный обзор редакции.
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