Чарити-магазин «Тепло» закрывается

Анна Зуева призналась, что это решение далось ей тяжело, и на протяжении несколько месяцев она искала партнера и пробовала разные форматы работы.

«Основная причина в том, что я физически не справляюсь с управлением "Территории семьи" и "Теплом" одновременно. Я искала партнера несколько месяцев, пробовала разные форматы, но нужный человек так и не нашелся. С одной стороны, мне чертовски жаль, с другой — я чувствую, что это правильное решение. В "Территории семьи" накопились вопросы, которые требуют моего внимания. Работать на износ больше не могу», — поделилась руководитель «Тепла» в социальных сетях.

Планируется, что благотворительный магазин «Тепло» проработает в ТЦ «Планета» до 19 мая.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылись магазины Svobodno и Vitо Ponti.

Информационный обзор редакции.