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30 музыкальных проектов, 78 участников маркета и рекордное количество зрителей: организаторы RED FEST поделились итогами фестиваля

Фестиваль RED FEST 2026, который проходил на площадке «Диджитал порта» 22 и 23 августа, установил рекорд посещаемости. Организаторы поделились итогами большого летнего события.

Организаторы фестиваля RED FEST
Организаторы фестиваля RED FEST

Напомним, большой open-air фестиваль с десятилетней историей собирались отменить. Но летом стало известно, что RED FEST состоится при поддержке Правительства Пермского края и Фонда креативных индустрий.

В этом году впервые в истории проекта на площадках установили мультимедиа-экраны, которые стали неотъемлемой частью выступлений. В течение двух дней на RED FEST выступили больше 30 музыкальных проектов. Работало две сцены: главная и электронная, которую расширили, добавив представителей хип-хоп направлений. Субботним хэдлайнером основной сцены стал Антоха МС, давний друг и амбассадор фестиваля, подаривший зрителям живое исполнение на трубе. Финальную точку в воскресенье поставил Хаски: к знакомым трекам добавили электронное звучание.

В течение двух дней на основной сцене выступали Pompeya, passmurny, Хмыров, Буерак, Диктофон, Солова, Павлова, Макс Юдин, Международный Атлас Облаков и Даша Калина, Меланхолия 1, Half Moon Glass, на электронной — Raw Takes, Timur Ptahin, Saint City Lovers, Ах.Реп, Street Choice, Plemyannik, Vova Syuzev, dj Д.Ж., Kirill Peshkov, vladh8vas b2b okolosasha, edit.undo, Boltik, omodox, Disco Grooves 59, sasharogozh, k8bbit b2b olyakkka.

Организаторы фестиваля RED FEST
Организаторы фестиваля RED FEST

В фуд-зоне работали 39 концептуальных проектов, которые были распределены по гастрономическим кварталам с азиатской концепцией, свежими устрицами, сладостями, пиццей и бургерами, локальной кухней. Дизайн-маркет объединил 78 участников: независимые бренды одежды, украшений, керамики и предметного дизайна со всей страны представили свои коллекции наряду с локальными пермскими марками. В течение двух дней на территории фестиваля проходили мастер-классы, лекции, работали тату-бар, рампа для катания на скейте и стол для тенниса.

По данным организаторов, RED FEST посетили тысячи зрителей, среди них были гости из Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России.

Кстати! С 28 по 30 августа в Перми будет проходить «ПРОСВЕТ»: в этой новости мы рассказывали об образовательной программе фестиваля медиаискусства.

Информационный обзор редакции.6+

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