30 музыкальных проектов, 78 участников маркета и рекордное количество зрителей: организаторы RED FEST поделились итогами фестиваля

Фестиваль RED FEST 2026, который проходил на площадке «Диджитал порта» 22 и 23 августа, установил рекорд посещаемости. Организаторы поделились итогами большого летнего события.
Напомним, большой open-air фестиваль с десятилетней историей собирались отменить. Но летом стало известно, что RED FEST состоится при поддержке Правительства Пермского края и Фонда креативных индустрий.
В этом году впервые в истории проекта на площадках установили мультимедиа-экраны, которые стали неотъемлемой частью выступлений. В течение двух дней на RED FEST выступили больше 30 музыкальных проектов. Работало две сцены: главная и электронная, которую расширили, добавив представителей хип-хоп направлений. Субботним хэдлайнером основной сцены стал Антоха МС, давний друг и амбассадор фестиваля, подаривший зрителям живое исполнение на трубе. Финальную точку в воскресенье поставил Хаски: к знакомым трекам добавили электронное звучание.
В течение двух дней на основной сцене выступали Pompeya, passmurny, Хмыров, Буерак, Диктофон, Солова, Павлова, Макс Юдин, Международный Атлас Облаков и Даша Калина, Меланхолия 1, Half Moon Glass, на электронной — Raw Takes, Timur Ptahin, Saint City Lovers, Ах.Реп, Street Choice, Plemyannik, Vova Syuzev, dj Д.Ж., Kirill Peshkov, vladh8vas b2b okolosasha, edit.undo, Boltik, omodox, Disco Grooves 59, sasharogozh, k8bbit b2b olyakkka.
В фуд-зоне работали 39 концептуальных проектов, которые были распределены по гастрономическим кварталам с азиатской концепцией, свежими устрицами, сладостями, пиццей и бургерами, локальной кухней. Дизайн-маркет объединил 78 участников: независимые бренды одежды, украшений, керамики и предметного дизайна со всей страны представили свои коллекции наряду с локальными пермскими марками. В течение двух дней на территории фестиваля проходили мастер-классы, лекции, работали тату-бар, рампа для катания на скейте и стол для тенниса.
По данным организаторов, RED FEST посетили тысячи зрителей, среди них были гости из Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России.
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Информационный обзор редакции.6+
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