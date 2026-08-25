30 музыкальных проектов, 78 участников маркета и рекордное количество зрителей: организаторы RED FEST поделились итогами фестиваля

Напомним, большой open-air фестиваль с десятилетней историей собирались отменить. Но летом стало известно, что RED FEST состоится при поддержке Правительства Пермского края и Фонда креативных индустрий.

В этом году впервые в истории проекта на площадках установили мультимедиа-экраны, которые стали неотъемлемой частью выступлений. В течение двух дней на RED FEST выступили больше 30 музыкальных проектов. Работало две сцены: главная и электронная, которую расширили, добавив представителей хип-хоп направлений. Субботним хэдлайнером основной сцены стал Антоха МС, давний друг и амбассадор фестиваля, подаривший зрителям живое исполнение на трубе. Финальную точку в воскресенье поставил Хаски: к знакомым трекам добавили электронное звучание.

В течение двух дней на основной сцене выступали Pompeya, passmurny, Хмыров, Буерак, Диктофон, Солова, Павлова, Макс Юдин, Международный Атлас Облаков и Даша Калина, Меланхолия 1, Half Moon Glass, на электронной — Raw Takes, Timur Ptahin, Saint City Lovers, Ах.Реп, Street Choice, Plemyannik, Vova Syuzev, dj Д.Ж., Kirill Peshkov, vladh8vas b2b okolosasha, edit.undo, Boltik, omodox, Disco Grooves 59, sasharogozh, k8bbit b2b olyakkka.