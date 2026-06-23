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Планы поменялись в лучшую сторону: фестиваль RED FEST все-таки пройдет в 2026 году

Фестиваль RED FEST все-таки состоится в 2026 году в Перми. Музыкальное летнее событие вернется в конце августа. Организаторы рассказали, что планы поменялись в лучшую сторону, и проект получил поддержку со стороны властей.

RED FEST

RED FEST удалось сохранить благодаря поддержке правительства Пермского края и администрации города Перми: проект получил финансирование при содействии Фонда креативных индустрий Пермского края.

В 2026 году RED FEST пройдет 22 и 23 августа. Сейчас команда завершает подготовку новой площадки, но ее пока держат в секрете. Программа будет традиционно включать две музыкальные сцены — инди-звук и электронику, а также дизайн-маркет, фудкорт с любимыми кафе, барами и ресторанами.

Информационный обзор редакции. 12+

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