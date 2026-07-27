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В Перми пройдет фестиваль «Наречие»: на него приедут Slava Marlow, Ксения Дукалис, DEAD BLONDE и не только

На Заводе Шпагина в Перми 15 августа собираются провести фестиваль креативных индустрий «Наречие». Большое молодежное событие объединит музыку, образование, творчество и современные культурные проекты.

Фонд креативных индустрий Пермского края/Telegram

В течение дня запланированы образовательная программа с лекциями, паблик-токами и открытыми дискуссиями, музыкальные выступления и интерактивные площадки. Ксения Дукалис, Таня Старикова, Давид Коэн, Анастасия Миронова и другие приглашенные эксперты будут обсуждать искусственный интеллект и его влияние на творческие процессы, маркетинг, образование, развитие городских пространств, создание культурных проектов, поиск финансирования для творческих инициатив. За музыкальную программу фестиваля отвечают группа ЛАУД, Slava Marlow и DEAD BLONDE.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что на фестивале «Наречие» в Перми встретятся молодые авторы, предприниматели, студенты, специалисты творческих профессий и все, кто интересуется современной культурой.

Информационный обзор редакции. 16+

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