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Блогер Ксения Дукалис планирует провести в Перми фестиваль креативных индустрий

Блогер, диджей и создательница бренда лимонадов «Река» Ксения Дукалис собирается устроить в Перми фестиваль креативных индустрий. Об этом она рассказала в выпуске своего шоу «Без суфлера» отвечая на вопрос о культурном потенциале регионов.

Фонд креативных индустрий Пермского края/Telegram

По словам Ксении, событие запланировано на август 2026 года. Она призвала присоединиться к фестивалю пермских диджеев, музыкантов и других пермяков, занимающихся креативными индустриями. «Мечтаю, чтобы у нас было много центров культуры, таланта и всего, и не было ощущения, что классного только в Москве, потому что это не так», — отметила Ксения Дукалис.

В декабре 2025 года Ксения приезжала в Пермский край в качестве спикера форума креативных индустрий «Сферы», а в марте 2026-го рассказывала о своем желании «сделать что-то в Перми», в частности, открыть корнер с лимонадами «Река».

Информационный обзор редакции.

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