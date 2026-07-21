Стала известна программа этно-фестиваля «Зов Пармы — 2026»

По словам организаторов, 24 июля станет днем заезда и открытия, а 25 и 26 июля запланирована основная программа. На фестивале будет две музыкальные площадки: Большая сцена, которую откроют вечером 24 июля возжиганием фестивального огня. В течение двух дней на ней выступят пермские группы и их российские коллеги: Chemistry Loops (Москва), Namgar (Бурятия) и Женя Винд (Санкт-Петербург).

На второй площадке под названием Изба, открывающейся 25 июля, будут танцевать по-коми-пермяцки, по-башкирски, по-русски и слушать аутентичные фольклорные песни.

На фестивале этнокультура будет представлена ремеслом, танцем, песней и костюмом коренных народов Пермского края. Музыкальной площадкой станет вся поляна. Помимо музыки на ней будет конный театр, боевые искусства и песенные традиции от казаков, площадка народных игр и мастер-классы по промыслам.