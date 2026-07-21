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Стала известна программа этно-фестиваля «Зов Пармы — 2026»

На поляне близ села Серегово в Чердынском округе в пятнадцатый раз проведут этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В администрации губернатора поделились программой события, которое пройдет с 24 по 26 июля.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края

По словам организаторов, 24 июля станет днем заезда и открытия, а 25 и 26 июля запланирована основная программа. На фестивале будет две музыкальные площадки: Большая сцена, которую откроют вечером 24 июля возжиганием фестивального огня. В течение двух дней на ней выступят пермские группы и их российские коллеги: Chemistry Loops (Москва), Namgar (Бурятия) и Женя Винд (Санкт-Петербург). 

На второй площадке под названием Изба, открывающейся 25 июля, будут танцевать по-коми-пермяцки, по-башкирски, по-русски и слушать аутентичные фольклорные песни. 

На фестивале этнокультура будет представлена ремеслом, танцем, песней и костюмом коренных народов Пермского края. Музыкальной площадкой станет вся поляна. Помимо музыки на ней будет конный театр, боевые искусства и песенные традиции от казаков, площадка народных игр и мастер-классы по промыслам. 

Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Сайт губернатора и Правительства Пермского края

Театральные спектакли представят сразу три коллектива: театр кукол «Туки-Луки» (Пермь), театр «НОС» (Санкт-Петербург), который выступит 25 июля, и «Экспромт» (поселок Яйва).

За ремесленную составляющую фестиваля будут отвечать уроки от именитых мастеров, большая ярмарка ручных изделий из разных регионов и деревянные скульптуры, которые будут создаваться прямо на фестивале. 

Частью поляны станет и Вотчина латников: реконструкторы представят средневековый быт, а на ристалище 25 и 26 июля проведут традиционные бои в шлемах и латах. Дополнят программу конкурсы на лучший бивак и сказок, игра-бродилка и экскурсии в Чердынь и Ныроб. 

Фестиваль завершат 25 июля традиционным огненным шоу — будут эффектно сжигать деревянные фигуры. 

Мы также сообщали, какую площадку выбрали организаторы музыкального фестиваля RED FEST для этого года.

Информационный обзор редакции. 

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