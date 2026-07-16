Эспланаду в Перми на выходных превратят в большую сцену для танцев и музыки

Программа субботы будет посвящена соединению классического и современного искусства. На площадке выступят камерный оркестр «Агидель», оперная певица Наталья Сафиулина и балетная студия Marlen. Кроме того, зрители увидят выступление международного аргентинского танго-дуэта Dúo Ojos Negros. Хедлайнером первого дня станет Nova Orchestra с программой инструментальных рок-хитов.

В воскресенье фестиваль объединит музыку, танец, спорт и уличную культуру. Основной упор будет сделан на показательные выступления и мастер-классы от хореографических школ различных направлений: от народных танцев до афро дэнса. Также в этот день пройдет мастер-класс от тренера молодежного состава БК «Парма». Вечернюю программу закроют выступления групп «Динамит» и elcapitan!

«На фестивале мы создаем большую творческую лабораторию, где горожане могут стать частью масштабного проекта, а пермские артисты работают вместе с федеральными», – приводятся в сообщении слова генерального продюсера «Города встреч» Натальи Галкиной. Она отметила, что цель проектов — соединить на одной площадке то, что обычно не встретить одновременно, например, оперу и граффити.

В течение всех выходных для посетителей также будут работать фотозоны и проходить уроки по этикету.

Ранее мы рассказывали, где пройдет фестиваль RED FEST в этом году.

Информационный обзор редакции. 6+