Веревочный курс, бьюти-зона, кастомный цех и творческие мастер-классы: рассказываем, как пройдет семейный фестиваль «Стар Фест — 2026»

На фестивале каждый найдет кружок по душе. На цветочном маркете можно будет обменяться интересными экземплярами растений и рассадой, рассказать о своих фишках растениеводства и послушать спикеров на мастер-классах по уходу за обитателями горшков.

Выплеснуть адреналин семьи смогут сразу на двух площадках — большом батуте под присмотром инструкторов и веревочном курсе, состоящем из полосы препятствий с веселыми заданиями для всей семьи.

Новую жизнь старой игрушке подарит площадка обмена. На ней младшее поколение обменяет игрушки всех форматов и книги любых жанров в хорошем состоянии на другие экземпляры. Или оставит их другим детям, которые особенно нуждаются в поддержке друга.