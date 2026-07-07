Веревочный курс, бьюти-зона, кастомный цех и творческие мастер-классы: рассказываем, как пройдет семейный фестиваль «Стар Фест — 2026»

Эспланада соберет на одной площадке множество семей — на ней проведут фестиваль «Стар Фест». Насыщенной программой он объединит старшие и младшие поколения 11 и 12 июля.
На фестивале каждый найдет кружок по душе. На цветочном маркете можно будет обменяться интересными экземплярами растений и рассадой, рассказать о своих фишках растениеводства и послушать спикеров на мастер-классах по уходу за обитателями горшков.
Выплеснуть адреналин семьи смогут сразу на двух площадках — большом батуте под присмотром инструкторов и веревочном курсе, состоящем из полосы препятствий с веселыми заданиями для всей семьи.
Новую жизнь старой игрушке подарит площадка обмена. На ней младшее поколение обменяет игрушки всех форматов и книги любых жанров в хорошем состоянии на другие экземпляры. Или оставит их другим детям, которые особенно нуждаются в поддержке друга.
По традиции будет фестивальная бьюти-зона, напоминающая дни отдыха в лагере. На ней будут делать аквагрим, создавать переводные татуировки, украшать волосы блестками и даже красками.
На кастомном цехе вместе с «Лемана ПРО» можно создать уникальный принт на любимой одежде, раскрасить бабушкино кашпо и посадить в него семена на мастер-классе. А самые смелые поделятся своими мечтами, написав их на большой «Стене пожеланий».
Каждый день будут проводить три мастер-класса: плести браслеты дружбы, создавать семейную карту желаний, плести венки из полевых цветов, рисовать на спилах и мастерить воздушного змея.
«Честно, нашим бабушкам и дедушкам неинтересны выдуманные скандалы из телевизора, для них куда важнее знать, чем мы живем. На связи этих двух поколений родился фестиваль. Главное — наша семья и, опять же, качественная коммуникация между ее членами», — делилась с редакцией «Прм.Собака.ru» Виктория Камаева, соорганизатор фестиваля и сооснователь креативного агентства «Контент Фактори».
Ранее мы сообщали, что в этом году подготовили организаторы музыкального фестиваля «Наше лето» в городе Чёрмоз.
Информационный обзор редакции. 12+
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