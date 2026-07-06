Стало известно, чем удивит музыкальный фестиваль «Наше лето» в этом году

Двадцать пять артистов за три дня покорят две сцены. Хедлайнерами события станут рок-группы «Чиж & Co», «Мираж», «Мураками», «Потомучто» и исполнители песен Арина Данилова и Пётр Погодаев. Когда наступит ночь, музыка не закончится: участники традиционно будут собираться у костра и петь любимые песни под гитару.

За интерактивную часть будут отвечать рыцарский турнир с настоящими доспехами, мечами и тактикой средневековых бойцов, полеты на воздушном шаре, который поднимется над Камским морем в любое время суток, и ночная дискотека после концертов на Южной сцене.