Стало известно, чем удивит музыкальный фестиваль «Наше лето» в этом году

Масштабное для региона событие пройдет с 17 по 19 июля в городе Чёрмоз. Организаторы музыкального фестиваля рассказали, что готовят помимо музыкальной программы.
Двадцать пять артистов за три дня покорят две сцены. Хедлайнерами события станут рок-группы «Чиж & Co», «Мираж», «Мураками», «Потомучто» и исполнители песен Арина Данилова и Пётр Погодаев. Когда наступит ночь, музыка не закончится: участники традиционно будут собираться у костра и петь любимые песни под гитару.
За интерактивную часть будут отвечать рыцарский турнир с настоящими доспехами, мечами и тактикой средневековых бойцов, полеты на воздушном шаре, который поднимется над Камским морем в любое время суток, и ночная дискотека после концертов на Южной сцене.
Во время фестиваля будет работать русская баня, гастроярмарка, где планируют готовить шашлык, плов, восточную кухню и гриль, ремесленная ярмарка с украшениями ручной работы, мастер-классами, средневековыми развлечениями и автокемпинг, на котором можно припарковать машину и разместить палатку.
Для детей будет организована детская зона, в которой установят батуты и игровые площадки.
Ранее мы информировали, что музыкальный фестиваль RED FEST, который планировали в этом году отменить, все-таки проведут в конце августа на новой площадке.
Информационный обзор редакции. 12+
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