Чем заняться в Перми с 17 по 19 июля

Открытые репетиции хореографической группы Пермского губернского оркестра «Созерцательная практика», ДК Калинина (6+)

12:00

Пермский губернский оркестр знаменит во всем мире широким творческим диапазоном, а его хореографическая группа — ежегодным представлением свежих спектаклей-дефиле. Увидеть ее танцевальное закулисье можно на открытых репетициях, где в присутствии зрителей исполнители оттачивают навыки классического танца и репетируют текущий репертуар.

Встреча «Вечерка», Арт-пространство «Другие круги» (12+)

17:30

Героями вечера станут русские песни, которые можно будет не только послушать. Вместе с клубом бытового пения музыкальная культура древности возродится: гости будут петь и соединять голоса в мелодичный ансамбль, а также приводить в порядок мысли и чувства.

Вечер хлебных традиций, Промыслотека «Яснодело» (12+)

18:30

Единый день фольклора отмечают просмотром этнографического фильма. В его основу лег результат большой этнографической экспедиции 2022 года. Им стали рецепты традиционных пирогов и мушников уральских старообрядцев (вкусно? очень!). На встрече можно узнать, что такое ярушник, мушник и чалпан, а в конце записать несколько рецептов традиционной старообрядческой кухни, сведения о которой сохранились только в одном районе Пермского края.

Дрейф «Локация», Площадь перед Пермским театром оперы и балета (12+)

19:00

Спектакль, составленный из историй незнакомцев. Познакомиться с каждой и найти между ними что-то общее поможет ведущий-проводник. Зрителю предстоит сделать только один выбор: по какому из двух маршрутов отправиться.

+Идея: взять наушники и отправиться театрально гулять по Перми.

От спектакля-прогулки «Городская сюита» до спектакля-променада «Улица первой любви». Собрали девять вариантов, как превратить летнюю прогулку в культурное исследование!

Лекция «Самсон и Далила. История одного предательства», Пермская художественная галерея (16+)

19:00

Библейская история силача Самсона и красавицы Далилы — о любви, используемой в своих целях, и предательстве близкого — стала одной из самых популярных в европейском искусстве. Лектор и экскурсовод Пермской галереи Ксения Зубакина проведет по работам Мантеньи, Кранаха, Караваджо, Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка, давшим разные интерпретации этого сюжета.

Гастроужин под парусами, Яхт-клуб «Кабельщик» (18+)

20:00

Еще один спокойный вечер у воды — легкий ветер, игристое и два блюда, о которых в процессе подробно расскажет повар.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию «На деревню дедушке 2» (6+) с Юрием Стояновым и Фёдором Добронравовым, фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+), шестой по франшизе «Зловещие мертвецы», и драмеди «Это хит!» (18+) о двух музыкантах-аутсайдерах.