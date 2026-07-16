Чем заняться в Перми с 17 по 19 июля

Вечер хлебных традиций, посвященный рецептам старообрядческой кухни, лекция «Самсон и Далила. История одного предательства» о популярном сюжете европейского искусства, бранч с флористами, техно-тусовка о чужих тайнах и выступление хедлайнеров «Города встреч». Редакция «Прм.Собака.ru» чувствует, что скучать в эти выходные не придется!
Открытые репетиции хореографической группы Пермского губернского оркестра
Открытые репетиции хореографической группы Пермского губернского оркестра «Созерцательная практика», ДК Калинина (6+)
12:00
Пермский губернский оркестр знаменит во всем мире широким творческим диапазоном, а его хореографическая группа — ежегодным представлением свежих спектаклей-дефиле. Увидеть ее танцевальное закулисье можно на открытых репетициях, где в присутствии зрителей исполнители оттачивают навыки классического танца и репетируют текущий репертуар.
Встреча «Вечерка», Арт-пространство «Другие круги» (12+)
17:30
Героями вечера станут русские песни, которые можно будет не только послушать. Вместе с клубом бытового пения музыкальная культура древности возродится: гости будут петь и соединять голоса в мелодичный ансамбль, а также приводить в порядок мысли и чувства.
Вечер хлебных традиций, Промыслотека «Яснодело» (12+)
18:30
Единый день фольклора отмечают просмотром этнографического фильма. В его основу лег результат большой этнографической экспедиции 2022 года. Им стали рецепты традиционных пирогов и мушников уральских старообрядцев (вкусно? очень!). На встрече можно узнать, что такое ярушник, мушник и чалпан, а в конце записать несколько рецептов традиционной старообрядческой кухни, сведения о которой сохранились только в одном районе Пермского края.
Дрейф «Локация», Площадь перед Пермским театром оперы и балета (12+)
19:00
Спектакль, составленный из историй незнакомцев. Познакомиться с каждой и найти между ними что-то общее поможет ведущий-проводник. Зрителю предстоит сделать только один выбор: по какому из двух маршрутов отправиться.
+Идея: взять наушники и отправиться театрально гулять по Перми.
От спектакля-прогулки «Городская сюита» до спектакля-променада «Улица первой любви». Собрали девять вариантов, как превратить летнюю прогулку в культурное исследование!
Лекция «Самсон и Далила. История одного предательства», Пермская художественная галерея (16+)
19:00
Библейская история силача Самсона и красавицы Далилы — о любви, используемой в своих целях, и предательстве близкого — стала одной из самых популярных в европейском искусстве. Лектор и экскурсовод Пермской галереи Ксения Зубакина проведет по работам Мантеньи, Кранаха, Караваджо, Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка, давшим разные интерпретации этого сюжета.
Гастроужин под парусами, Яхт-клуб «Кабельщик» (18+)
20:00
Еще один спокойный вечер у воды — легкий ветер, игристое и два блюда, о которых в процессе подробно расскажет повар.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию «На деревню дедушке 2» (6+) с Юрием Стояновым и Фёдором Добронравовым, фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+), шестой по франшизе «Зловещие мертвецы», и драмеди «Это хит!» (18+) о двух музыкантах-аутсайдерах.
Выставка «Зазор влияния. Облака»
Цветочный бранч, Веранда ресторана «ПРОЕКТРЫБЫ» (18+)
12:00
Выходные встречаем красиво — на веранде, объединяющей цветочную и гастрономическую истории. Флористы студии «Утром» проведут мастер-класс: познакомят с сезонными цветами, продемонстрируют приемы создания ароматной композиции и вместе с гостями соберут охапку фермерских цветов. А шеф-повар «ПРОЕКТРЫБЫ» подготовит позиции для бранча выходного дня.
Фотопрогулка с фотографом, Резиденция MaxArt (16+)
16:00
Прогулку по Разгуляю — историческом району города — проведет фотограф Катя Браунс. Согласно идее, чтобы глубже понять повседневность, нужно замедлиться и всмотреться. Запечатлеть ее полноту поможет камера, ставшая инструментом наблюдения. После прогулки в резиденции проведут просмотр отснятых кадров на проекторе и обсудят пойманные элементы в гостиной резиденции за чаем.
Спектакль «Покрышки», Твой Молодежный театр (16+)
22:00
Рейв-спектакль о взрослении, первой любви и смелости послать все к черту ради мечты. Панельки, пацаны, правила и вечные вопросы «Кто я?» и «Чего я хочу?», пока в жизни героя не появляется она — и он внезапно решает стать музыкантом.
Тусовка Witness, Андеграунд-клуб «Студия» (18+)
23:00
Проект Replika покажет аудиовизуальный триллер — историю, как опасны бывают чужие тайны. Техно-артисты — Nurik, Vladh8vas, Airat, MCMXCII, Artem Reznik и Ask The Dust — на языке жанра расскажут, каково чувствовать паранойю и оказаться втянутым в чужой секрет с головой.
Выставка «Зазор влияния. Облака», Музей ПЕРММ (12+)
Первый этаж музея стал станцией наблюдения за миром — на его тысяче квадратных метров отразился путь от доисторической эры до исчезновения жизни. Диалог современного искусства и научных методов наблюдения отражен инсталляцией «Зазор влияния» и видео «Влияние зазора». К ним добавлены две интерактивные части: «Зона наблюдений за небом» и «Качели», на которых можно попасть в точку отсчета, выбрав, в какой мир верить.
до 31 декабря
Группа elcapitan!
Урок ремесла по ваянию из глины, Промыслотека «Яснодело» (12+)
14:00
Семья кунгурских гончаров научит делать фирменные пельмени свистульки, используя технику лепки из комка глины. Для такого творчества чета Поповых использует стеки и специальные палочки-пичужки. Спойлер: этот звонкий пельмень будет трудно отличить от настоящего!
Экскурсия «Между прошлым и настоящим», Отель «Урал» (12+)
14:00
Фотографии могут многое — например, помогают глубже познать историю региональной столицы, отметить ее культурные символы и главные достопримечательности. На экскурсии предстоит сравнить современную Пермь с фотографиями, датированными XX веком.
Творческая мастерская природных явлений, Музей ПЕРММ (6+)
16:00
Источником вдохновения для занятий послужила действующая выставка — «Зазор влияния. Облака». Детей научат приемам многослойности в совриске и покажут, как создавать графические работы на кальке по строками известных поэтов. Итогом занятия станет поэтическая многослойная композиция, в которой эффект тумана будет достигаться за счет черных маркеров и других материалов.
Встреча киноклуба «Психоанализ в кино», Пермская синематека (18+)
16:30
На психологический суд участников клуба выйдет картина режиссера Кшиштофа Кесльевского «Короткий фильм об убийстве». Работа, снятая в 1980–е годы, стала символом борьбы за права человека: ее сюжет посвящен волнующей теме смертной казни. По словам кинокритиков, фильм признан одним из самых сильных по этой теме и задал высокую планку социально-философскому кино.
Концерт групп «Динамит» и elcapitan!, Эспланада (6+)
19:00
Летний фестиваль «Город встреч» продолжает свою насыщенную программу. На сцене выступят хедлайнеры — российская поп-группа «Динамит» с внушительным бэкграундом и пермский любимчик elcapitan!, который исполняет авторские версии российских и зарубежных песен и покоряет шоу-бизнес (проект уже участвовал в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ).
Информационный обзор редакции.
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