Маркетинг территории, овальный стол и «тематические» дворы: появились подробности о программе фестиваля «Идентичность 3»

Появились подробности о фестивале авторов Перми «Идентичность 3». Его планируют провести 23 мая на двух знаковых площадках Завода Шпагина одновременно.
Организаторами третьей «Идентичности» выступают агентства Контент Фактори и 108 при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края. Лейтмотивом этого фестиваля станет тема маркетинга территории, в частности, как город говорит о себе, и кто за этим стоит. На одну площадку выйдут брендмейкеры, медийщики, художники, музыканты и мастера народных промыслов, чтобы вместе разобраться, чем является Пермь сегодня, синхронизироваться и задать ориентиры для ее развития в будущем.
Программа третьей «Идентичности» гибридная. В течение дня в деловой части планируют провести шесть образовательных треков с лекциями спикеров-экспертов и паблик-токами. Площадка художественной объединит изобразительное искусство и народно-художественные промыслы: будут 6 экспертов, 12 представителей художественных сообществ.
В литере А Завода Шпагина будут говорить о теме маркетинга территории и продвижения Перми: брендинг, медиа, ивент и музыкальное продюсирование, и в завершении проведут овальный стол с представителями профильных министерств и амбассадорами направлений. Дворы Завода Шпагина соберут дизайн-маркет и мастер-классы, тематические «дворы» от представителей пермских образовательных, творческих и досуговых коммьюнити, а также пермских рестораторов, баскетбол, рампу, стрит-арт, настольный теннис, танцы. Финальным событием третьей «Идентичности» станет музыкальная часть. Она объединит пять пермских групп, DJ-face to face от шести лидеров коммьюнити электронной танцевальной музыки, DJ-сеты от 14 музыкальных селекторов и коллекционеров винила.
«За три выпуска "Идентичность" стала постоянным событием для тех, кто развивает креативную экономику Перми. Принцип неизменен: не конкуренты — партнеры, не разрозненные усилия — синхронизированное движение. Каждый фестиваль — новый повод говорить о Перми за ее пределами», — говорят организаторы «Идентичности».
