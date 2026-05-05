Фейс ту фейс Dj-сеты, VOSMOY и музыканты на уличной площадке: стал известен лайн-ап «Идентичности 3»

Музыка, как говорят создатели фестиваля, — второй язык «Идентичности». В этом году программа объединит около 30 музыкантов и будет состоять из трех блоков: концерты, DJ-сеты и уличные селекторы с музыкантами.

Сначала выступят «МенталитеТ», Half Moon Glass, VOSMOY, «Все просто», «Пауэрпанк», затем начнется серия фейс ту фейс сетов Cutrin и Maks Solo, baadwrk и B-founder, Lilboltik и AndreHuelo.

В течение всего фестивального дня на уличной площадке будут: BPM DJ School, easy.mngr & Klassen, Shelter (live), Unfones, Gruber (live), KIKOK, shadow’s don’t lie (live), Chekma, Jenny Kooks, Ukemi (live), vladh8vas, gaagaat, okolosasha.

Ранее мы рассказывали о том, что baadwrk и ансамбль «Шондiбан» выпустили трек «Катенька» на стыке электроники и фольклора.

