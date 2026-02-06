Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новый альбом фолк-проекта «Варья» и экскурсии по улице Сибирская: появилась программа Масленичного фестиваля искусств

В Перми собираются провести VI Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около». Все основные события пройдут с 16 по 22 февраля. В нем не будет массовых масленичных забав и народных гуляний, прощание с зимой и обновление найдут отражение в новых событийных форматах и музыкальных премьерах. 

Андрей Чунтомов

Организаторы фестиваля рассказали, что фестивальная программа будет включать выступления в культурных пространствах и исторических зданиях города, среди них: частная филармония «Триумф», культурное пространство «Дом писателя», Пермская арт-резиденция, историческое здание Гимназии №11 имени С.П.Дягилева, Дом Смышляева, здание библиотеки им. А.С.Пушкина и Краевой центр «Муравейник».

Музыкальную часть фестиваля составят концертные программы артистов и коллективов МАУК «ПермьКонцерт»: например, «Ромэн» представит иммерсивный вечер, погружая зрителей в культуру кочевого народа, балалаечник Андрей Киряков исполнит хиты 90-х и современные песни на трех балалайках, «Ба-Ба-Ту» даст концерт-лабораториум с участием различных этнических инструментов. В рамках фестиваля пройдет премьера сольной программы Олега Костыря и презентация нового альбома фолк-проекта «Варья».

Фестивальный клуб этого года посвятят старинным зданиям и его жителям. В течение недели по главной губернской улице уездной Перми — Сибирской будут проводить экскурсии с рассказами о зданиях и парках города, в которых на протяжении всей истории формировались его культурные традиции.

Недавно мы рассказывали, что в 2026 году Пермь станет остановкой для «Театрального поезда».

