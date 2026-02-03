Пермь станет остановкой для «Театрального поезда»: рассказываем, что это такое

В мае два поезда с артистами отправятся в путешествие по двум направлениями: из Владивостока и Севастополя. Кульминацией станет одновременное прибытие составов в Москву. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что театральный марафон охватит 43 города России. Пермь попадет в восточный маршрут, который захватит также Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Ярославль и Санкт-Петербург.

В каждом городе, где будут останавливаться поезда, пройдут театральные фестивали: зрителям представят спектакли разных жанров от драмы до балета и проведут образовательные мероприятия, творческие встречи и мастер-классы. Театры-участники уже начали подготовку репертуара на дни пребывания «Театрального поезда» в своих городах. В проекте примут порядка 160 театров с 280 постановками, в общей сложности будет задействовано больше 5000 артистов.

