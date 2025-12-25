Больше 20 активностей в день, семейное шоу и много пространства: на заводе Шпагина устроят «Новогоднюю фабрику чудес»

В этом году фестиваль должен принять больше гостей, так как пройдет на более просторной площадке. По словам одного из организаторов, Агентства новых технологий, каждый день на «Новогодней фабрике чудес» планируется больше 20 активностей. В программе фестиваля: DJ-сеты от известных пермских диджеев, мастер-классы (от лепки Дедов Морозов до создания авторских елочных игрушек), семейные шоу, интерактивы у сцены, живые музыкальные выступления, фотозоны и фудкорт с горячими напитками и сладостями.

«"Завод Шпагина" уже давно стал живым сердцем пермской культуры, где индустриальное наследие оживает и превращается в волшебное королевство. В этом году мы приготовили еще больше интересного для семей и молодежи. Выступит много классных пермских артистов. Будет как всегда много фотозон, пермских сладостей и подарков в маркете — все для теплых воспоминаний», — рассказывает один из организаторов «Новогодней фабрики чудес», директор MYAMI GROUP Алина Гневашева.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми отменили новогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», которое должно было пройти 3 января.

