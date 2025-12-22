Новогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» отменили в Перми и в других городах

В Перми отменили новогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», которое должно было пройти 3 января. Большой гастрольный тур не состоится и в других городах. Ледовое представление отменили также в Екатеринбурге, Челябинске, Кемерове, Самаре, Тольятти.
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должен был пройти в УДС «Молот». 3 января планировалось три представления. На сайте организатора продажи билетов на шоу временно остановлены.
Официальной информации о причинах отмены новогоднего представления нет. Как сообщает 59.RU со ссылкой на телеграм-канал «Контроль рисков в спорте», массовые отмены связаны с предполагаемыми финансовыми проблемами организатора.
