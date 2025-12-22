Новогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» отменили в Перми и в других городах

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» должен был пройти в УДС «Молот». 3 января планировалось три представления. На сайте организатора продажи билетов на шоу временно остановлены.

Официальной информации о причинах отмены новогоднего представления нет. Как сообщает 59.RU со ссылкой на телеграм-канал «Контроль рисков в спорте», массовые отмены связаны с предполагаемыми финансовыми проблемами организатора.

