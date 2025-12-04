Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фьюжн в музыке и еде: на пяти локациях пройдет коми-пермяцкий гастрономический фестиваль «Дикоросы»

Коми-пермяцкий гастрономический фестиваль «Дикоросы» опять пройдет в Перми, и на этот раз сразу на пяти локациях. На уличных и закрытых площадках планируются: выступление народных коллективов, традиционные игры и забавы, гастрономические презентации и дегустации.

Пресс-служба Пермского дома народного творчества «Губерния»

События фестиваля «Дикоросы» будут проходить 6 декабря в шести заведениях, которые подключились к гастрономическому эксперименту по объединению современной кухни и традиционной коми-пермяцкой: в «Доме Третьяковой», «Игрушках», во двориках Usagi, «ПокеРамена» и «Парадной», Kebab Klub.

Во время фестиваля «Дикоросы» заведения планируют презентовать и устроить дегустацию специальных блюд в формате бранча. Народные коллективы из Коми-Пермяцкого округа и других территорий Пермского края исполнят традиционную музыку, устроят игры и мастер-классы. Их поддержат диджеи, которые будут играть не только актуальную музыку, но и экспериментировать в этно-направлении.

В Пермском доме народного творчества «Губерния» рассказали, что впервые фестиваль «Дикоросы» прошел 30 августа в 2025 года. Его декабрьская версия продолжит традицию, продвигая местную культуру и кухню.

