Грибовница с шимеджи и шиитаке, черемуховые блины, тартар из оленины: рассказываем, какие блюда появились в коми-пермяцком спешиале

Автор телеграм-канала in vino papulos и куратор проекта Алексей Папулов рассказал, что шеф-повара этих заведений работали с традиционными рецептами, интерпретируя их по-своему и соединяя с другой кухней. Семейными рецептами поделились, в частности, организаторы фестиваля «Бур сур» из деревни Мижуева Кудымкарского округа, участницы ансамблей «Кукушка» из одноименной деревни Кочевого округа, «Верхокамье» из села Сепыч Верещагинского округа и центра национальной культуры «Ассяма горт» села Архангельское Юсьвинского округа.

До 14 декабря в Перми можно будет попробовать собу с солеными груздями, тартар из оленины, квашеную капусту с уткой-по сычуаньски, салат из квашеной капусты с хамоном из бобра. Отдельное место в специальном меню уделили рыбе: подают судака, приготовленного по традиционной китайской технологий стир-фрай, пирог из налима, кулигу крупяная с риетом из карася.