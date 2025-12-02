Грибовница с шимеджи и шиитаке, черемуховые блины, тартар из оленины: рассказываем, какие блюда появились в коми-пермяцком спешиале

Пермские рестораны и кафе подготовили 30 блюд и напитков, объединивших традицию кухни коми-пермяков и авторский взгляд шеф-поваров. Специальное меню появилось в «УмамиКатико», «Доме Третьяковой», Kebab Club, «Игрушках», «One Гоги» и «Парадной» с 1 декабря, с 3 декабря к ним присоединится Usagi.
Автор телеграм-канала in vino papulos и куратор проекта Алексей Папулов рассказал, что шеф-повара этих заведений работали с традиционными рецептами, интерпретируя их по-своему и соединяя с другой кухней. Семейными рецептами поделились, в частности, организаторы фестиваля «Бур сур» из деревни Мижуева Кудымкарского округа, участницы ансамблей «Кукушка» из одноименной деревни Кочевого округа, «Верхокамье» из села Сепыч Верещагинского округа и центра национальной культуры «Ассяма горт» села Архангельское Юсьвинского округа.
До 14 декабря в Перми можно будет попробовать собу с солеными груздями, тартар из оленины, квашеную капусту с уткой-по сычуаньски, салат из квашеной капусты с хамоном из бобра. Отдельное место в специальном меню уделили рыбе: подают судака, приготовленного по традиционной китайской технологий стир-фрай, пирог из налима, кулигу крупяная с риетом из карася.
Первые блюда представят щи-рамен и грибовница с шимеджи и шиитаке, а в качестве основного горячего в коми-пермяцком спешиале появятся печеный в костре картофель с грибами и грибным чаем, турецкий пиде с лесными грибами, ляшки с телячьими щечками. Десерты тоже будут, например, ячменная тарталетка с деревенским творогом, черемуховые блины с малиной, конфета из лесных ягод, из напитков предложат сур или травяной чай с банкой варенья.
